Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Exsecretariado de Farc reconoce ante la JEP: menores sufrieron abortos forzados y violencia sexual

Los exintegrantes del último Secretariado de las Farc admitieron que, dentro de la política de reclutamiento, existió violencia sexual, planificación obligatoria e interrupciones de embarazo sin consentimiento contra menores de edad.

