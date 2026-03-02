Cuatro personas murieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana en Medellín

Las autoridades en Medellín reportaron que durante este fin de semana tres accidentes de tránsito lastimosamente acabaron con la vida de cuatro personas en las vías de la capital de Antioquia. Según la información conocida, tres de la víctimas se movilizaban en motocicletas y la persona restante era un peatón.

El primer hecho ocurrió en la vía Los Balsos en donde dos personas que se transportaban en una moto colisionaron tras perder el control del vehículo, provocando que sus ocupantes cayeran al piso, quedando gravemente heridos y muriendo minutos después del siniestro.

Aunque la Secretaría de Movilidad de Medellín indicó que las causas del accidente son materia de investigación, se pudo establecer que los dos hombres fallecidos eran guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que perdieron la vida, al parecer, por causa de una falla mecánica.

Pero no fue el único hecho que lamentar, ya que en el puente elevado de San Juan un motociclista chocó contra el separador de la vía, cayendo fuertemente contra el pavimento, golpe que le generó la muerta de manera inmediata a un joven de 18 años.



Por su parte, en la Avenida Regional las autoridades lograron atender un hecho donde un hombre fue atropellado cuando intentaba cruzar esta concurrida vía de la capital de Antioquia. Por ahora, se busca al conductor del vehículo que se habría fugado del lugar del accidente de tránsito.