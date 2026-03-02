Incendios encendieron las alarmas este lunes en el área metropolitana de Bucaramanga

Dos emergencias por incendio se registraron este lunes en el área metropolitana de Bucaramanga y generaron preocupación entre la comunidad.

El primer caso ocurrió hacia las 12:45 del mediodía en la calle 30, entre carreras 5 y 6 del barrio Girardot, en la capital santandereana. De acuerdo con testigos, una densa humareda comenzó a salir desde el interior de una vivienda, lo que llevó a vecinos a alertar de inmediato al Cuerpo de Bomberos.

A esta hora se presenta un incendio en una vivienda del barrio Girardot de Bucaramanga. Una máquina de Bomberos llegó al sitio para controlar la emergencia. Se desconocen las causas que provocaron las llamas #VocesySonidos pic.twitter.com/oSVsMmZkx7 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 2, 2026

Las unidades de emergencia llegaron al lugar para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran a otras casas del sector. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre los daños materiales ni las posibles causas que originaron el incendio.



Horas más tarde, otro incendio fue reportado en el municipio de Floridablanca, esta vez en el interior de las obras abandonadas de la estación Papi Quiero Piña del sistema Metrolínea.

Una densa columna de humo fue visible desde varios puntos cercanos, lo que generó alarma entre conductores y residentes del sector. El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y logró controlar las llamas sin que se reportaran personas lesionadas.

#EnDesarrollo Bomberos de Floridablanca, Santander, controlaron un incendio en las obras abandonadas de la estación Papi Quiero Piña de Metrolínea. pic.twitter.com/jbuuduTLTV — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 2, 2026

Las autoridades avanzan en la verificación de las causas de ambos hechos.

