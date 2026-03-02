En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / IPS advierten riesgos financieros y operativos por traslado masivo de afiliados a Nueva EPS

IPS advierten riesgos financieros y operativos por traslado masivo de afiliados a Nueva EPS

Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, advirtió que la reorganización del aseguramiento podría agravar problemas de calidad, cartera y conformación de red en medio de EPS intervenidas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad