En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Tras alertas por violencia electoral en Atlántico, Iglesia convoca a jornada de oración

Tras alertas por violencia electoral en Atlántico, Iglesia convoca a jornada de oración

El encuentro se realizará el próximo miércoles, a las 7 de la noche.

Publicidad

Publicidad

Publicidad