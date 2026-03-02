Tras alertas por violencia electoral en Atlántico, Iglesia convoca a jornada de oración

Este miércoles 4 de marzo, a las 7:00 de la noche, en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Salas, y el obispo auxiliar, monseñor Edgar Mejía, presidirán un momento de oración por los comicios que se avecinan en el país.

Ante la proximidad de las elecciones para Congreso de la República, así como para presidente y vicepresidente de Colombia, la Arquidiócesis de Barranquilla convoca esta jornada de oración como signo de unidad, responsabilidad y compromiso cristiano con el bien común.

El sacerdote William Pino, delegado del arzobispo para los asuntos relacionados con la política y la justicia, explicó que la invitación se dirige a los católicos y personas de buena voluntad en general, con el fin de promover un espacio abierto para pedir a Dios el don de la sabiduría, la paz y el discernimiento en este momento decisivo para todos los colombianos.

"Mirando un poco la realidad de las cosas, las diversas situaciones que rodean el ambiente de elecciones, queremos precisamente invitar a todo el pueblo de Dios, a los que hacen parte de las campañas, a los candidatos, a las familias, a que nos unamos en oración para que le hablemos a Dios de la necesidad de que esta actividad se desarrolle en paz, en calma", dijo el padre Pino.



Así, la Arquidiócesis insiste en que “la jornada busca promover un ambiente de serenidad, respeto y reflexión en medio de los desafíos sociales y políticos actuales”.