Cae alias 'Carlos Muleta', uno de los cabecillas de Los Costeños más buscados en Atlántico

Escondido en una vivienda del área metropolitana de Barranquilla se encontraba Carlos Daniel Morales Mejía, alias 'Carlos Muleta', señalado cabecilla de la banda Los Costeños que fue capturado en las últimas horas por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, homicidio en grado de tentativa y extorsión.

El operativo se dio una semana después del consejo de seguridad, con presencia de los ministerio de Defensa e Interior, en el que se anunció una recompensa contra este hombre de hasta 140 millones de pesos, debido a que sería hombre de confianza de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor' y líder de un brazo armado de aproximadamente 400 hombres dedicados a la extorsión, el sicariato, el microtráfico y otros delitos.

Durante el procedimiento a este cabecilla con una trayectoria criminal de 13 años le fueron incautados dos equipos móviles.

Las autoridades lo señalan como presunto responsable del homicidio de Ener Claudina Núñez Radillo, ocurrido el 29 de agosto de 2024 en el barrio La Paz de Barranquilla, así como del homicidio en grado de tentativa contra Leonel Alonso Correa Ramos, el 2 de septiembre de 2024.



Según los organismos de seguridad, actualmente se registra una disputa interna dentro del GDO ‘Los Costeños’, situación que habría desatado una serie de homicidios recientes en el área metropolitana.

El gobernador del Atlántico afirmó que este resultado demuestra que la ofensiva institucional contra el crimen organizado avanza con determinación.

“Hace una semana anunciamos, junto al Ministerio de Defensa, una recompensa para dar con los cabecillas que tienen azotados a nuestros municipios. Hoy podemos decirle a la ciudadanía que esa estrategia comienza a dar resultados concretos. En el Atlántico vamos de frente contra la criminalidad y no vamos a ceder ni un centímetro frente a estas organizaciones”, señaló el mandatario.

El gobernador también hizo un llamado a las autoridades judiciales para que el proceso avance con celeridad y rigor.

“Esperamos que la justicia actúe con firmeza, sin vicios ni dilaciones. La ciudadanía necesita que estos delincuentes permanezcan tras las rejas y que se envíe un mensaje claro: en el Atlántico no hay espacio para el crimen organizado”, puntualizó.