Ataque a Irán
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League

Cae alias 'Carlos Muleta', uno de los cabecillas de Los Costeños más buscados en Atlántico

Cae alias 'Carlos Muleta', uno de los cabecillas de Los Costeños más buscados en Atlántico

Según las autoridades, lidera a más de 400 hombres dedicados a la extorsión, sicariato y el microtráfico en el área metropolitana de Barranquilla.

