Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / MinDefensa reforzará ofensiva contra ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ e irán por sus cabecillas

MinDefensa reforzará ofensiva contra ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ e irán por sus cabecillas

Ofrecen recompensas entre 64 y 140 millones de pesos a quién de información que permita capturar a cuatro líderes de estas estructuras criminales.

consejo de seguridad.png
Consejo se seguridad realizado con el ministro Petro Sánchez en el Comando de Combate No. 3 en Malambo.
MinDefensa
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

