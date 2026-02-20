En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / El nuevo Gobierno de Perú dice que no dará indultos, tras pedido del expresidente Castillo

El nuevo Gobierno de Perú dice que no dará indultos, tras pedido del expresidente Castillo

Anunciaron este viernes que no tiene programado otorgar gracias presidenciales, ni indultos, un día después que el exgobernante encarcelado Pedro Castillo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad