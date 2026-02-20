Rauw Alejandro y Jhayco se reconcilian gracias a Tainy en "Rosita", su nuevo sencillo

Luego de “Única” y “Monstruo” con Karol G y Feid, respectivamente, la expectativa en torno al álbum de Tainy creció y al anunciar “Rosita” crecieron los rumores de cuáles podrían ser los artistas, pero lo que nadie espero es que se vendría una de las reconciliaciones más esperadas del género: Rauw Alejandro y Jhayco.

Una pelea que se originó por malos comentario de Jhayco hacía la Rosalía, expareja del ‘Zorro’, que, por supuesto, no cayeron bien y este le respondió en “Hunter”, una canción que era 100 % para él y luego tuvo una respuesta de Jay en “Enterrauw” y desde entonces los trabajos de los dos llegaron a su final, hasta ahora.

Rauw Alejandro // Foto: suministrada

El 16 de febrero ambos aparecieron al lado de Tainy en Nueva York en la presentación oficial de “Rosita”, el nuevo sencillo del próximo álbum del productor puertorriqueño, que, incluso, tuvo la participación de Bad Bunny en la composición de la letra.

La letra y estilo gráfico sigue con este estilo de arte antiguo que ha puesto Tainy en este trabajo que, pronto, será revelado al 100 %. Para nadie es un secreto la importancia y respeto que genera una persona como él en la industria, que desde los 2000 se encuentra detrás de grandes éxitos de la mano de leyendas como Tego Calderón, Daddy Yankee, Don Omar y ahora Bad Bunny.



Grandes medios y referentes de la industria apuntan a que el estreno de Tainy será algo histórico, a la altura de otros trabajos que ha hecho en el pasado, y estas primeras canciones son los primeros pasos a ese punto alto que busca darle a sus seguidores en este nuevo trabajo musical.