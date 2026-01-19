Karol G y Feid confirman el final de su relación tras tres años: "Fue amistosa"

Lo que era un rumor de meses, finalmente, se confirmó: Karol G y Feid pusieron punto final a su relación tras tres años juntos. Esta pareja se volvió en una de las famosas a nivel mundial con una gran fanaticada que los veían como "los enamorados perfectos", sin embargo, las cosas no fluyeron a la final y tuvieron que separar sus caminos.

Así lo confirmó TMZ, quienes consultaron fuentes cercanas a los artistas. De acuerdo con este medio, pusieron fin a la relación desde hace meses, tal cual como lo rumoreó el público desde que dejaron de aparecer juntos en videos, fotos e incluso en eventos.

“Karol y Feid fueron vinculados por primera vez después de colaborar en la exitosa canción "FRIKI" y ser vistos juntos varias veces a partir de 2021... alimentando los rumores mucho antes de que se confirmara oficialmente que estaban saliendo”, informaron.

Feid y Karol G Foto: Twitter @itscarlosivan

Tanto Feid y Karol G hablaron de sus relaciones en sus documentales como una “bendición” y que eran personas destinadas a estar juntos “por la paz que se daban”. Sin embargo, diversas situaciones (que no revelaron) llevaron a ponerle un punto final a todo lo que había surgido de manera amista, según el entorno de la Bichota al medio mencionado.



Ahora ambos se encuentran enfocados en sus proyectos musicales y sus carreras para seguir impulsándose como los más escuchados a nivel internacional. Por un lado, Feid anunció el final de su etapa como el ‘Ferxxo’, mientras que Carolina se aleja del mundo público, pero cerca de comenzar su gira internacional de Tropicoqueta.

El anuncio causó sorpresa y tristeza entre los fans de ambos artistas, que esperan sigan creciendo como artistas y den lo mejor de sí mismos para seguir en la cima, asimismo, que puedan llevar una gran relación y que algún día puedan encontrar una relación que les dé todo lo que ambos merecen.