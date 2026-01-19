En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Karol G y Feid confirman el final de su relación tras tres años: "Fue amistosa"

Karol G y Feid confirman el final de su relación tras tres años: "Fue amistosa"

Luego de meses de rumores, la famosa pareja le puso final a su relación y empezaron a trabajar nuevamente en sus carreras como artistas pensando en el futuro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad