Tainy vuelve a reunir a Rauw Alejandro y Jhayco para liderar estrenos musicales

Pasó otra semana cargada de música y de nuevos estrenos en donde, sin duda, uno de los grandes protagonistas fueron Rauw Alejandro y Jhayco, que después de años se volvieron a conectar en la música gracias a Marcos Efraín Masís Fernández, más conocido como Tainy, en su reciente sencillo “Rosita” que sigue el modelo de arte clásico.

La canción ha recibido buena crítica en poco tiempo de estrenado, demostrando la importancia y respeto de Tainy en la industria hasta el punto de que dos artistas son capaces de hacer las paces y volver a colaborar en su proyecto. Pero, además, detrás de esta canción estuvo Benito Antonio Martínez, más conocido como Bad Bunny, que hizo parte de los escritores.

Silvestre Dangond y Manuel Turizo hacen “El Pacto” en vallenato

Dos de las voces más representativas de la música colombiana se juntan en una canción cargada de sentimiento, en donde, por supuesto, el vallenato es el gran protagonista de esta canción.

“Grabar con Manuel fue realmente increíble. Yo siempre había admirado su trabajo y su voz, y tener ahora la oportunidad de juntarnos para crear una canción así fue realmente especial. Desde el primer momento sentimos una conexión inmediata; todo fluyó de manera natural y auténtica”, expresó Dangond.



Estos son los estrenos musicales de esta semana

Pese que estos artistas dieron de qué hablar, otros más se sumaron esta semana y tuvieron grandes éxitos que celebrar, desde canciones o álbumes que rápidamente se volvieron virales.

Esta es la lista completa de estrenos:



“Por si mañana no estoy” de Omar Courtz: ‘Ousi’ estrena su segundo proyecto musical más grande de su carrera y en 18 canciones trae grandes colaboraciones bajo el ritmo más moderno, un poco alejado a la escena romántica que puso en “Prime Musa” y sin De La Rose, la gran ausencia.

“EMHDM” de Blessd: el ‘Bendito’ sale con otra pista romántica en donde le canta a un amor que, lamentablemente, se va y deja dolor de todos los planes que no se pudieron cumplir a largo plazo.

“Gata oficial” de Hamilton y DFZM: las dos nuevas caras del género urbano, uno más afrobeat y el otro más trap, llegan con esta canción romántica a una mujer que a través de sus movimientos hipnotiza a cualquier hombre y atrapa con una simple mirada.

“Superarte” de Lenny Távarez y Justin Quiles: el nuevo álbum de este dúo no defrauda, con el toque de ‘perreo’ y con el lado romántico se vuelve en un gran proyecto, además de la participación de los colombianos Blessd y J Balvin.

“Viejo” de Bacilos y Gian Marco: esta nueva versión, al lado del artista peruano, le da mayor sentimiento a esta poderosa letra de una de las canciones más famosas de este dúo. Pero incorporando los sonidos emblemáticos de ambos artistas. La identidad rítmica y orgánica de Bacilos se fusiona de manera natural con la sensibilidad melódica y la profundidad interpretativa de Gian Marco.

“Babylon” de Venesti y Nicky Jam: un tema que fusiona el Afropop con influencias urbanas y que se perfila como un himno para los corazones rotos. Un ritmo lento que pone a bailar a cualquiera, de dos veces importantes del género.

“Bala Perdida” de Arelys Henao: narra la historia de un amor inconcluso y prohibido; canción que nace en el campamento musical “Los de la villa”, integrado por Juan Guillermo Muñoz, John Mario Muñoz, Miguel Ángel Granada, José David Guerrero, Daniel Alejandro Uribe y Carlos Frederman Rodríguez; quienes son los compositores y autores de esta obra musical.

“Por toda la vida” de Fonseca: no es solo una canción; es una promesa. Un acto que no se dice ni se hace a la ligera. Y ahora, ese juramento cobra una nueva dimensión con el lanzamiento de su videoclip en vivo.

“Y Quédate” de Los Chiches Vallentos: dedicada a esos amores que resisten el paso del tiempo y las dificultades, a las parejas que, pese a todo, siguen creyendo en el amor verdadero. El videoclip fue grabado en Girardota, Antioquia, en el sector El Limonar, bajo la dirección y producción de Sebastián Mejía y Mano de Obra Music.

“Coronas pal despecho” de Domelipa: la artista mexicana sigue rompiendo y en su momento lanza una canción de despecho en donde habla de una relación que termina siendo tóxica, pese a los intentos de hacer que esta vez fuese diferente.

“Sunsex” de Nath: una canción íntima que reveló su faceta más vulnerable. Llega con una energía completamente renovada: es verano en estado puro, ritmo sin filtros y actitud sin disculpas. El resultado es una pieza audiovisual vibrante que captura su presente: una artista segura, auténtica y plenamente dueña de su narrativa.

“Melos pal ruedo” de Zafarrancho y Eduardo Luis: una mezcla de ritmos tropicales y salsa, el tema se mueve entre la rumba, la tribuna y el barrio, capturando la energía colectiva que se vive tanto en las celebraciones populares como en los estadios del país.

“La línea” de Sofia Lafuente: el EP de esta artista trae toda una experiencia de pop alternativa y con esta canción da una parte vulnerable que explora la tensión entre protegerse emocionalmente y dejarse llevar por lo desconocido.

“Luna llena” de Yexel: se desarrolla sobre un afrobeat envolvente y moderno, que llega para conectar con las emociones más profundas, al tiempo que invita a disfrutar, bailar y dejarse llevar por la energía de la noche.

“No te duele” de Pumba Dos Santos y West Blanco: “Trabajar desde la admiración al trabajo de West Blanco fue todo un placer. Es un tema muy sincero y cuando el público lo escuche se va a sentir identificado. Aunque es una canción melancólica, tiene una energía especial que te invita a dejarte llevar”, expresaron.

“11:11 PM! de Jerry Di: la canción captura la vulnerabilidad de esperar un amor que se siente intencionado, uno que está destinado, incluso cuando el camino a seguir no está claro. A través de una narración íntima y una narrativa visual arraigada en la esperanza y los nuevos comienzos.

“Fiel a la plata” de El Muisca, NFX y Fisher Showa: para presentar una colaboración profunda y honesta que explora las contradicciones del amor moderno, donde los sentimientos chocan con el interés, la libertad y el precio emocional de amar a quien no se puede tener.

“Mangos” de Caloncho: versos fluyen con calma, pero cuando llega el coro, la canción eleva en temperatura: entra una guitarra distorsionada, con espíritu rockero, que suma peso y potencia sin perder el corazón del tema.