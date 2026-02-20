Silvestre Dangond y Manuel Turizo hacen "El Pacto": "Un ejemplo para la música colombiana"

Dos de los artistas colombianos más influyentes y exitosos de la música latina, Silvestre Dangond y Manuel Turizo, se unen por primera vez en una colaboración que ya marca un hito en la industria: el lanzamiento de “El Pacto”, un vallenato contemporáneo que promete conquistar a fanáticos de todas las generaciones. La unión del cuatro veces ganador del Latin GRAMMY con el artista nominado al mismo galardón y certificado Platino en Estados Unidos no solo representa un encuentro de trayectorias sólidas, sino también una apuesta artística que fortalece el presente y futuro del género.

La expectativa alrededor de esta colaboración había crecido durante meses entre los seguidores de ambos intérpretes. Finalmente, el anuncio oficial confirmó lo que muchos esperaban: una canción que combina la potencia vocal de Silvestre Dangond con el estilo fresco y urbano de Manuel Turizo, logrando una propuesta musical con identidad propia y proyección internacional.

Silvestre Dangond // Foto: suministrada

Una conexión artística natural

Para Silvestre Dangond, esta colaboración fue una experiencia significativa tanto en lo profesional como en lo personal. El artista vallenato destacó la química inmediata que surgió durante el proceso creativo.

“Grabar con Manuel fue realmente increíble. Yo siempre había admirado su trabajo y su voz, y tener ahora la oportunidad de juntarnos para crear una canción así fue realmente especial. Desde el primer momento sentimos una conexión inmediata; todo fluyó de manera natural y auténtica”, afirmó Dangond.



Sus palabras reflejan no solo el respeto mutuo entre ambos artistas, sino también el interés por construir una pieza musical que trascendiera la simple unión de nombres reconocidos. La conexión artística se traduce en un vallenato que conserva la esencia tradicional del género, pero que incorpora matices contemporáneos capaces de ampliar su alcance a nuevos públicos.