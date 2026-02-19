En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Expresidente Pedro Castillo, hoy en la cárcel, pide el indulto al nuevo mandatario de Perú

Expresidente Pedro Castillo, hoy en la cárcel, pide el indulto al nuevo mandatario de Perú

Castillo reclama el indulto "bajo el principio de humanidad" y para honrar " la palabra empeñada" por Balcázar, que antes de ser escogido para dirigir el Gobierno de transición de Perú había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exmandatario.

