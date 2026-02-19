Parlamento de Venezuela aprueba por unanimidad ley de amnistía para presos políticos

Fue aprobada la Ley de Amnistía en Venezuela. Con 16 artículos, fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Venezolana. Se espera en los próximos minutos que la presidenta (e), Delcy Rodríguez, firme el documento para su promulgación y posterior publicación.

Finaliza la huelga de hambre de familiares de presos políticos tras aprobación de amnistía en Venezuela.

En desarrollo...