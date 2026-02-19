En vivo
Parlamento de Venezuela aprueba por unanimidad ley de amnistía para presos políticos

Parlamento de Venezuela aprueba por unanimidad ley de amnistía para presos políticos

De igual forma, finaliza la huelga de hambre de familiares de presos políticos tras aprobación de amnistía en Venezuela.

