Jefe del Comando sur de EE. UU. se reunió con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino

La encargada de Negocios de EE. UU., Laura Dogu, indicó que la visita concluyó luego de reunirse con las autoridades interinas. Evaluaron la seguridad y la implementación del plan de tres fases de Trump.

Jefe del Comando sur de EE. UU. está en Caracas.jpg
Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan.
Foto: suministrada.
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

