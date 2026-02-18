Ellos son los jurados de 'A Otro Nivel' 2026: conozca sus perfiles y canciones

Desde este 18 de febrero, los colombianos podrán disfrutar de la nueva temporada de ‘A Otro Nivel’ de Caracol Televisión, el programa que busca dar impulso a nuevo cantante profesional de la mano de un equipo de jurados que les ayudarán a los participantes a perfeccionar su trabajo y volverse en grandes talentos.

“Vamos a buscar, por primera vez, y como no se ha hecho desde hace muchísimo tiempo en la televisión colombiana un grupo musical. Un grupo musical que se va a ganar 600 millones de pesos y un contrato, durante un año, con Caracol para girar por toda Colombia”, declaró Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol, sobre esta edición.

A Otro Nivel Foto: Caracol Televisión

Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco los jurados de esta edición

A esta edición se sumaron Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco como los jurados oficiales gracias a la extensa experiencia. El primero ha sido un importante productor y compositor, mientras los otros dos son importantes cantautores de la región.



Conozca el perfil de los jurados de ‘A Otro Nivel’:

Kike Santander: el caleño ha sido un importante productor que ha trabajado de la mano de artistas como Alejandro Fernández, Chayanne, Luis Fonsi, Ricardo Montaner, Thalía, Sin Bandera, Alejandro Sanz, entre otros. Se ha dedicado a la música desde 1987 y ha obtenido premios como el Latin Grammy a mejor productor del año.

Algunas canciones famosas de Kike Santander:



"Let's Get Loud".

"Si Tú Supieras".

"Rosalinda".

"Devuélveme el Amor".

"Mi Verdad".

"Ave María".

Kike Santander // Foto: AFP

Pipe Peláez: el colombovenezolano ha sido uno de los más queridos a lo largo de la música colombiana desde que comenzó en la música desde los 16 años, edad en la que llegó a vivir a Bogotá. Sus primeros éxitos salieron en 1999 y rápidamente escaló como referente que ha ganado premios como Grammy Latino, entre otros.

Algunas canciones famosas de Pipe Peláez:



"Tan natural".

"El amor más grande del planeta".

"Cuando quieras quiero".

"Loco".

"Te amo y te amo".

"Mi celosa hermosa".

Pipe Peláez // Foto: AFP

Gian Marco: el artista peruano comenzó su camino en la música a inicios de los 90, desde entonces se consolidó como un referente de la región gracias a su versatilidad con la guitarra, piano y batería para hacer géneros como pop, rock y balada. Su mejor momento fue entre 2003 y 2007 en donde sus canciones llegaron a varios países latino y le dieron la bienvenida a sus seguidores.

Algunas canciones famosas de Gian Marco:



"Lamento".

"Dos historias".

"Canción de amor".

"Al otro lado de la luna".

