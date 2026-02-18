En vivo
Cancillerías de Colombia y Venezuela coordinan fecha y lugar para reunión de Petro con Delcy Rodríguez

Cancillerías de Colombia y Venezuela coordinan fecha y lugar para reunión Petro con Delcy Rodríguez

Rodríguez confirmó que sostuvo este miércoles una llamada telefónica con el presidente Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá "próximamente".

