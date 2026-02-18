En vivo
Delcy Rodríguez habló con Petro por teléfono: "Acordamos realizar próximamente un encuentro"

Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado enero, no precisó cuándo tienen previsto celebrar la reunión.

Petro habló con Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
Fotos AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de feb, 2026

