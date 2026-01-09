Petro invitó a Delcy Rodríguez a actuar contra el narcotráfico tras convocatoria de ‘Iván Mordisco’

El presidente Gustavo Petro lanzó una invitación directa a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar acciones conjuntas frente a la amenaza del narcotráfico armado y la inestabilidad regional. El llamado fue hecho a través de su cuenta en X, en un mensaje en el que el mandatario colombiano fijó una postura contra las alianzas criminales que delinquiendo a ambos lados de la frontera.

Petro cuestionó de forma explícita la propuesta de una alianza criminal a otros grupos armados de alias ‘Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, al asegurar que no defiende ni a Venezuela ni a Colombia. “La alianza que propone el señor Iván Mordisco no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina; al contrario, son la excusa de la invasión”, escribió el jefe de Estado, al advertir que incluso “dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral”.

En su mensaje, el presidente sostuvo que los grupos dedicados al narcotráfico armado se han convertido en el argumento perfecto para la agresión externa y la desestabilización interna. “Dedicados al narcotráfico, se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión”, afirmó, al tiempo que propuso una respuesta regional coordinada.

El mensaje cerró con una invitación directa a Delcy Rodríguez: “He invitado a la actual presidenta de Venezuela para que actuemos juntos en esto”, escribió Petro, dejando claro que su propuesta es una acción conjunta entre Estados y pueblos para derrotar a los narcotraficantes armados y cerrar el paso a quienes, según dijo, utilizan el crimen como pretexto para la intervención y el caos regional.