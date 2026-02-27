¿Necesita renovar su Tarjeta Cívica? El Metro de Medellín abrió jornadas especiales para el trámite

El Metro de Medellín anunció jornadas exclusivas para la renovación de la Tarjeta Cívica Classic, dirigidas a usuarios con plásticos expedidos entre 2007 y 2014. La medida busca agilizar el trámite y mejorar el acceso a las recargas digitales. La entidad recordó que estas tarjetas antiguas ya no permiten recargas por canales virtuales.

Las jornadas se realizarán los sábados 28 de febrero, 14 y 21 de marzo, entre las 8:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde. Durante esas fechas se ampliará la capacidad de atención para responder a la alta demanda. En esos puntos solo se atenderá el cambio de la Cívica Classic.

El trámite estará habilitado en los Puntos de Atención al Cliente (PAC) de Niquía, Acevedo P, San Antonio (oriente y occidente), Itagüí y San Javier. Además, se habilitarán puntos temporales en Sabaneta, Cisneros (occidente) y Acevedo P (suroccidente). Con esto se busca reducir filas y tiempos de espera para los usuarios.

La renovación de la Tarjeta Cívica es gratuita y responde a la modernización tecnológica del sistema de recaudo. Las nuevas tarjetas permiten activar saldo mediante tecnología NFC (Near Field Communication). Así, los usuarios no tendrán que acercar nuevamente el plástico a validadores físicos tras una recarga digital.



¿Quiénes deben renovar su Cívica y hasta cuándo tienen plazo?

“Alrededor de 200.000 usuarios deben cambiar su tarjeta en nuestros puntos de atención al cliente”, explicó Jaime Andrés Ortiz, gerente Social y de Servicio al Cliente del Metro de Medellín, quien agregó que la entidad tendrá, además, "unos puntos móviles ubicados estos mismos sábados en las estaciones Cisneros, Sabaneta y Acevedo”, con el fin de ampliar la cobertura.

Tarjeta Cívica en el Metro de Medellín. Foto: Metro de Medellín.

El plazo para hacer el cambio vence el 30 de junio de 2026. La empresa estima que cerca de 200.000 tarjetas deben ser renovadas, lo que equivale al 5 % del total activo. Hasta el momento, más de 46.000 usuarios ya realizaron el trámite.

Debe renovar su Cívica si fue expedida entre 2007 y 2014, si no la ha cambiado en los últimos 10 años o si tiene la tarjeta azul con foto. También si no puede hacer recargas en línea mediante la app Cívica, app Mi Bancolombia o Nequi y solo puede recargar en puntos físicos.