En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Metro de Medellín cumple 30 años: la historia de un sistema que conectó barrios y oportunidades

Metro de Medellín cumple 30 años: la historia de un sistema que conectó barrios y oportunidades

Hoy cumple tres décadas de operación en las que ha sido símbolo de transformación para Medellín con más de 5.000 millones de viajes realizados en toda la red metro desde 1995.

Publicidad

Publicidad

Publicidad