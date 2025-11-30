Metro de Medellín cumple 30 años: la historia de un sistema que conectó barrios y oportunidades

Las directivas del Metro de Medellín señalaron que desde aquel primer viaje entre Alpujarra y Parque Berrío, en 1995, la red Metro ha movido más de 5.554 millones de viajes, con trayectos que cuentan historias: estudiantes que madrugan, familias que se reencuentran, trabajadores que cruzan el valle, y miles de sueños que se empujan un poquito más cerca del destino.

Este sistema que empezó movilizando 120.000 personas al día, hoy mueve cerca de 1,1 millones entre trenes, cables, buses y tranvía. Y lo hace con una idea que nació incluso antes del primer vagón: la Cultura Metro que comenzó en 1988 y que hoy es parte del ADN de la ciudad.

Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín celebró este día y aseguró que vendrán más proyectos.

"El Metro tiene un futuro prometedor con más de cien proyectos para conectar la región metropolitana y todas las regiones antioqueñas, más metrocables, más líneas de metro, más trenes. Vendrán otros treinta años de un gran esfuerzo y de grandes aportes al bienestar de la ciudadanía", aseguró.



La red, que inició solo entre Niquía y Poblado, hoy suma 12 líneas, incluidas seis de Metrocable que conectan barrios en lo alto de la montaña. Son 85 kilómetros de recorrido que han acercado territorios, evitado miles de emisiones contaminantes y mejorado la calidad de vida de quienes usan el sistema cada día.

El gerente señaló que el crecimiento del sistema Metro continúa con proyectos como el Metro de la 80, que ya está en obra; la llegada de 13 trenes nuevos ensamblados en Bello; y mejoras de accesibilidad en las estaciones más concurridas. Todo esto acompañado por la Gente Metro, quienes con su trabajo y los usuarios con su comportamiento sostienen esta manera distinta de vivir el transporte público.