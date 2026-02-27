En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Jorge Carrillo sale de presidencia de ISA: junta directiva suspendió contrato tras decisión judicial

Jorge Carrillo sale de presidencia de ISA: junta directiva suspendió contrato tras decisión judicial

El contrato de Carrillo estará suspendido hasta que dicha sentencia quede en firme y, una vez esto ocurra, su contrato de trabajo se dará por terminado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad