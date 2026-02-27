Consejo de Estado anuló elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA

La Sección Quinta del Consejo de Estado puso fin a la elección de Jorge Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA), compañía a la que llegó en agosto de 2024.

El proceso judicial se originó tras la admisión, en 2025, de una demanda de nulidad electoral presentada por el diputado Luis Peláez, quien cuestionaba la experiencia acreditada por Carrillo y en la actuación de la Junta Directiva.

El alto tribunal determinó que, durante el proceso de selección, se introdujo una modificación sustancial en la matriz de evaluación cuando ya se había realizado una primera calificación de los aspirantes, en la cual Carrillo ocupaba los últimos lugares.

Ese cambio alteró de manera determinante las puntuaciones: elevó la del ahora saliente directivo y redujo la de otros candidatos, incidiendo directamente en el resultado final.



Además, la Sala estableció que la Junta Directiva de ISA asumió funciones técnicas que corresponden exclusivamente al Comité de Talento Organizacional.

Su papel, recordó el fallo, se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna presentada por ese comité.

También se evidenció que fueron desatendidos, sin justificación objetiva, los resultados de la firma cazatalentos, cuyo informe advertía que Carrillo no debía ser considerado para liderar una empresa de la magnitud y complejidad de ISA.

Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que Jorge Carrillo sí cumplía con los 15 años de experiencia exigidos para el cargo, que era uno de los argumentos de los demandantes.

La Sala dispuso modular los efectos de la nulidad y ordenó retomar el proceso desde el momento previo a la modificación de la matriz de evaluación, es decir, no empezará desde cero sino desde el listado aprobado por el Comité de Talento Organizacional en las sesiones del 23 y 24 de enero de 2024. Quedan por fuera de este proceso quienes se retiraron.