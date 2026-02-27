En vivo
Consejo de Estado anuló elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA

Consejo de Estado anuló elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA

El alto tribunal concluyó que la elección está viciada por irregularidades y ordenó retomar el proceso desde el momento en el que fue aprobada la lista de aspirantes.

