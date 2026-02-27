En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Bogotá analiza cambiar protocolo de protestas para evitar bloqueos: está en análisis técnico

Bogotá analiza cambiar protocolo de protestas para evitar bloqueos: está en análisis técnico

La concejal de Bogotá Heidy Sánchez aseguró qué la administración del alcalde Galán está estudiando un posible cambio del decreto 053 del 2023 para modificar los protocolos que se aplican cuando hay protestas con bloqueos en la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad