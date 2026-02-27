En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cayó ‘El celador’, abusador de menor en Bogotá: la amenazaba para que no hablara

Cayó ‘El celador’, abusador de menor en Bogotá: la amenazaba para que no hablara

El hombre, de 55 años, fue detenido durante un procedimiento de rutina en Santa Fe. Según la investigación, habría abusado de la víctima desde que tenía 10 años y la amenazaba para evitar que denunciara.

