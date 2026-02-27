Cayó ‘El celador’, abusador de menor en Bogotá: la amenazaba para que no hablara

Un procedimiento de verificación de antecedentes terminó con la captura de alias ‘El celador’, un hombre de 55 años señalado de abusar sexualmente de una menor de 14 años en Bogotá. La captura fue materializada por la Policía mediante orden judicial.

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones del CAI Guavio, en la localidad de Santa Fe, cuando uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, junto con policías de la estación del sector, adelantaban labores de patrullaje. Durante el procedimiento, al solicitar antecedentes a un ciudadano, se confirmó que era requerido por el Juzgado Sexto de Control de Garantías de la capital.

De acuerdo con la investigación, el hoy capturado se habría aprovechado de su cercanía con la víctima para abusar de ella de forma reiterada entre 2021 y 2024, desde que la menor tenía apenas 10 años.

Según el expediente, tras los hechos la intimidaba con amenazas contra sus familiares para obligarla a guardar silencio.



El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y posteriormente un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Las autoridades también confirmaron que registraba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de inasistencia alimentaria.