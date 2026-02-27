En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Contraloría advierte limitaciones en estrategia nacional de financiamiento climático

Contraloría advierte limitaciones en estrategia nacional de financiamiento climático

La entidad explica que no se puede evaluar con precisión si se está cerrando la brecha de financiamiento climático en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad