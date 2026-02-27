Contraloría advierte limitaciones en estrategia nacional de financiamiento climático

La Contraloría está advirtiendo que la estrategia nacional de financiamiento climático actual tiene algunas limitaciones importantes, especialmente en el rastreo y monitoreo de recursos privados e internacionales.

Por eso no se puede hacer una evaluación precisa sobre si se está cerrando o no la brecha de financiamiento climático en Colombia.

“Aunque la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) logró aumentar la movilización de recursos públicos para enfrentar el cambio climático, persisten limitaciones significativas en el rastreo y monitoreo de las fuentes privadas e internacionales. Esta falta de seguimiento impide evaluar con precisión la eficacia de la estrategia y determinar si realmente se ha avanzado en el cierre de la brecha de financiamiento climático, ya que no fue posible estimar adecuadamente las necesidades de recursos en los años analizados”, explica la Contraloría.

Es importante recordar que esta estrategia permite conseguir y ejecutar recurso para enfrentar el cambio climatológico.



“El estudio evaluó la línea “Desarrollo de instrumentos económicos y financieros”, hallando una ausencia de inventario actualizado que registre ajustes, rediseños o incorporaciones de instrumentos posteriores a la estrategia de 2017 y su actualización en 2022. Además, no existe un monitoreo que asegure el cumplimiento de sus objetivos, imposibilitando evaluar su eficacia en la movilización de recursos para el cambio climático y su impacto en la reducción de la brecha de financiamiento”, explicó la Contraloría.