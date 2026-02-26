En vivo
Contraloría detecta giros injustificados por $23.426 millones en Asmet Salud

La Contraloría General de la República halló presuntas irregularidades por $24.849 millones en la gestión de ASMET SALUD EPS, tras evidenciar pagos superiores a los autorizados durante su intervención. El organismo advirtió que aún están pendientes por recuperar $23.426 millones girados a 74 prestadores de salud.

