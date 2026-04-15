CAR le pone freno a embotelladora de Coca-Cola en La Calera: les quitaron 3 de 7 manantiales

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca finalmente tomó una decisión de fondo frente a la operación de la embotelladora Industria Nacional de Gaseosas S.A.S - INDEGA S.A.S, de CocaCola FEMSA, en el municipio de La Calera, al negar la continuidad del uso de tres de los siete manantiales de los que venía extrayendo agua y reducir de manera significativa los volúmenes de captación en los restantes.

La medida quedó consignada en la Resolución 347 de 2026, sustentada en un análisis técnico y jurídico que incluyó modelaciones hidrológicas y evaluaciones de variabilidad climática. A partir de estos estudios, la CAR determinó que la empresa no podrá seguir utilizando las aguas subterráneas de los pozos 5, 6 y 7, ubicados en el predio Los Cerritos, en la vereda Santa Helena.

En contraste, la autoridad ambiental autorizó la continuidad del aprovechamiento en los pozos 1, 2, 3 y 4, situados en el predio San José, en la misma vereda, pero con una reducción del 42 % en el caudal permitido, que pasa de 3,23 a 1,9 litros por segundo.

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Foto: Blu Radio

Además, la CAR recortó la vigencia de los permisos de 10 a 5 años. Al término de ese periodo, se evaluará nuevamente la posibilidad de prórroga, condicionada al comportamiento de la oferta hídrica en la zona.



La decisión de la CAR incorpora criterios de prevención y corresponsabilidad frente a escenarios de variabilidad climática y su impacto sobre la disponibilidad de agua en La Calera.

En ese sentido, se estableció que, ante eventos como sequías, contaminación, desastres naturales o afectaciones causadas por actividades humanas que reduzcan los caudales disponibles, la empresa deberá suspender de inmediato la captación en los manantiales autorizados, en cumplimiento del Decreto 1076 de 2015.

El director general de la entidad, Alfred Ignacio Ballesteros, explicó que la decisión es resultado de más de un año de análisis que incluyó solicitudes de la comunidad, autoridades locales, organizaciones civiles y organismos de control.

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Como condición para mantener el uso de los cuatro manantiales autorizados, INDEGA S.A.S deberá cumplir una serie de medidas de inmediato cumplimiento, que serán vigiladas por la CAR.

Coca-Cola Foto: AFP

Entre las principales exigencias está la instalación de un sistema de medición en tiempo real del caudal captado, así como una estación hidrometeorológica con equipos calibrados y conectados a la red de monitoreo de la autoridad ambiental mediante telemetría.

La empresa también deberá presentar un nuevo plan de compensaciones ambientales bajo el régimen establecido en la Resolución 284 de 2025, que impone estándares más estrictos. Este plan incluye la adquisición de 53,4 hectáreas de páramos y ecosistemas altoandinos para su conservación y restauración con especies nativas.

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Adicionalmente, deberá diseñar e implementar obras hidráulicas que permitan abastecer de manera alternativa el acueducto municipal, tanto urbano como rural, utilizando los caudales de los manantiales que ya no podrá explotar.