Operativo de desalojo contra candidato Santiago Botero en Cartagena por violencia intrafamiliar

A esta hora se lleva a cabo en un edificio de Bocagrande, en el exclusivo sector turístico de Cartagena, una medida de desalojo contra el candidato presidencial Santiago Botero, quien fue denunciado por violencia intrafamiliar por parte de su esposa Manuela Echeverri.

La medida está a cargo de la Comisaría de Familia Permanente de Cartagena para garantizar la protección del hijo de la pareja, un bebé de 10 meses, debido a que Botero, al parecer, le ha prohibido el ingreso al apartamento a su esposa y al pequeño desde hace dos días.

Foto: Blu Radio

El comisario de familia, Amín Sanabria, explicó que no ha sido posible iniciar la medida de desalojo porque el candidato presidencial Santiago Botero no ha permitido el ingreso al apartamento, y sus abogados tampoco se han presentando en el lugar.

El comisario de familia de Cartagena, Amín Sanabria, explicó a Blu Radio que, la medida de desalojo que se lleva a cabo a esta hora en contra del candidato presidencial Santiago Botero busca la protección de su hijo.



Se trata de un bebé de 10 meses, quien en este momento está bajo custodia de la Comisaría tras la denuncia de su esposa por violencia intrafamiliar.