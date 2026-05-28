“Si no gano, en 4 años pedirán a gritos que sea presidente”: Santiago Botero, candidato presidencial

El candidato presidencial Santiago Botero aseguró en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que está convencido de que su proyecto político seguirá creciendo en Colombia, incluso si no logra ganar las elecciones de este domingo. El aspirante afirmó que siente respaldo ciudadano y aseguró que el país terminará reclamando su llegada a la Casa de Nariño.

“Yo no tengo un discurso montado. Todo lo que he hecho en mi vida, lo siento de corazón, y todo lo que le he dicho a los colombianos, es porque lo puedo lograr. Yo soy una máquina, sino gano, en cuatro años van a pedir a gritos que sea presidente”, afirmó Botero durante la entrevista en Blu Radio.

El candidato presidencial sostuvo que cierra la campaña con optimismo y aseguró que habrá una “sorpresa muy grande” en los resultados electorales. Según dijo, durante sus recorridos por diferentes regiones del país ha encontrado ciudadanos golpeados por la desigualdad y la crisis económica.

“Esta campaña termina demasiado bien, esperanzado, viene una sorpresa muy grande en estas elecciones. En el país cada vez el pobre es más pobre y el rico más rico. En esta campaña, siento el dolor de la gente y cómo poderles ayudar”, expresó.



Santiago Botero también defendió la financiación de su campaña presidencial y afirmó que asumió personalmente todos los gastos. El aspirante señaló que esa decisión lo diferencia de otros candidatos que participan en la contienda electoral.

“No me arrepiento, me siento orgulloso de lo que hice, a diferencia de los otros candidatos me pagué la campaña solo”, indicó el candidato presidencial.

En otro momento de la conversación con Néstor Morales, Botero aseguró que su decisión de entrar a la política estuvo ligada a una experiencia espiritual. El aspirante afirmó que sintió un llamado para regresar al país y participar en las elecciones presidenciales.

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“Tuve un sueño y me decía que debía venir al país a hacer política. Siento que Dios me mandó esto. Me hicieron una prueba de polígrafo, y mostró que yo creía genuinamente que Dios me mandó esto”, manifestó.

El candidato presidencial también lanzó críticas contra los sectores de izquierda y aseguró que su visión económica busca generar riqueza y oportunidades. Además, insistió en que ganará las elecciones gracias al apoyo que, según él, tiene en redes sociales.

“Si no es el domingo, vuelvo en cuatro años cuando esto sea un desastre y si es así, a todos los bandidos, que Dios los coja confesados. Voy a ganar, soy el líder en redes. Yo no voy a repartir pobreza como la izquierda, porque yo sé hacer plata”, sostuvo.

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Finalmente, Santiago Botero cuestionó las garantías democráticas en Colombia y aseguró que su decisión de no usar chaleco antibalas durante la campaña refleja tranquilidad y cercanía con los ciudadanos.

“En Colombia no hay democracia. Soy el único candidato que no usa chaleco antibalas, eso habla mucho de uno”, concluyó en Mañanas Blu, con Néstor Morales.