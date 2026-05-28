“Pueden ser más de 50 los muertos por combates entre disidencias”: alcalde de San José de Guaviare

Una grave crisis de seguridad atraviesa el departamento del Guaviare tras el reporte de intensos combates entre dos facciones disidentes de las FARC: el grupo de alias "Calarcá" y los hombres bajo el mando de alias "Iván Mordisco". Según informó el alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, el saldo preliminar de víctimas mortales es alarmante.

“Efectivamente, 50, y pueden ser más, los fallecidos entre enfrentamientos en los grupos de disidencias que recorren este sector”, confirmó el mandatario municipal durante una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales. El enfrentamiento se habría registrado en un área rural distante, situada a más de 140 kilómetros de la capital departamental, en una zona caracterizada por su compleja geografía y difícil acceso.

Un conflicto territorial en áreas apartadas

La disputa entre estos grupos armados ilegales responde, según el alcalde Rodríguez, a la lucha por el control de corredores estratégicos y la expansión de su presencia territorial. El funcionario explicó que los grupos irregulares se encuentran frecuentemente al intentar abarcar mayor terreno en las profundidades del departamento, lo que deriva en confrontaciones de gran magnitud.

“Se disputan el territorio, se disputan esos corredores, y efectivamente en algún momento se encuentran, se tienen que cruzar, como se dice comúnmente, y eso genera esa confrontación y el resultado que ustedes ya conocen”, señaló Rodríguez.



La zona de los combates, que abarca puntos cercanos a la trocha ganadera y el sector de Barra de Cocora, se encuentra a unas seis horas de distancia en vehículo desde la cabecera municipal, por vías destapadas que, en la actual temporada invernal, dificultan aún más cualquier operación logística o de asistencia humanitaria.

San José del Guaviare vive momentos de terror por el confinamiento de comunidades rurales debido a los combates entre las facciones de "Iván Mordisco" y "Calarcá". La cifra de fallecidos supera los 50 combatientes mientras la población civil clama por la intervención del Estado. pic.twitter.com/KNo1D8XNry — El Expreso (@elexpresodia) May 28, 2026

Riesgo para la población civil

A pesar de que el conflicto ocurre en fincas dispersas y áreas remotas, el alcalde de San José del Guaviare enfatizó que la población civil no es ajena al peligro. “A pesar de no ser centros poblados, de ser fincas dispersas, pues están también en medio de ese conflicto. Por eso nuestra advertencia, que a pesar de que sea distante la cabecera municipal, es un riesgo para la población que vive en esa zona”, advirtió el mandatario.

El funcionario reconoció la presencia de la Fuerza Pública en corredores como Charras y Boquerón; sin embargo, subrayó que la vasta extensión territorial y la complejidad del terreno facilitan que los grupos armados ganen ventaja táctica y se replieguen con éxito hacia zonas de difícil acceso, dificultando la contención total de la violencia por parte del Estado.

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Desafíos logísticos ante la emergencia

Uno de los mayores retos que enfrenta la administración municipal, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales, es el manejo de la emergencia humanitaria. Actualmente, las autoridades locales trabajan en la logística necesaria para el traslado de los cuerpos en la zona de los hechos.

“Hoy estamos en la dificultad de cómo logísticamente, a pesar de la disposición de la gobernación, de la alcaldía, de las entidades, más lograr el traslado de esos cuerpos que se han reportado”, afirmó el alcalde.

Finalmente, Willy Alejandro Rodríguez hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que brinde un apoyo reforzado ante la compleja situación de orden público. “Nuevamente el llamado al gobierno para que nos apoye en esta situación tan compleja que vive el departamento”, concluyó el alcalde, dejando en evidencia la necesidad de una intervención estatal más robusta para frenar la escalada violenta en el Guaviare y proteger a las comunidades rurales que permanecen expuestas ante el fuego cruzado de los grupos armados.

