Disidencias de 'Calarcá' confirman 52 muertos en combates contra 'Mordisco' en Guaviare

Las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ dieron su versión sobre los combates registrados en la vereda La Siberia, zona rural de San José del Guaviare, donde durante más de 48 horas se enfrentaron con hombres de la facción liderada por alias ‘Iván Mordisco’.

La estructura ‘Isaías Carvajal’ aseguró que una columna integrada por cerca de cien criminales se encontraba descansando en un campamento ubicado en la vereda La Siberia y, según su versión, fue sorprendida por aproximadamente 250 hombres de la facción de ‘Iván Mordisco’, quienes llegaron bajo órdenes directas de ese cabecilla.

Después de cerca de tres horas de combate, los criminales bajo el mando de ‘Iván Mordisco’ se retiraron dejando “50 bajas en el campo” y varios heridos, cifras que hasta el momento no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades. En contraste, la facción de ‘Calarcá’ reconoció la muerte de dos de sus integrantes y señaló que otros tres resultaron heridos durante los enfrentamientos.

Tras los enfrentamientos, los delincuentes de alias ‘Calarcá’ se apropiaron de cuatro ametralladoras, 49 fusiles entre AK-47 y R-15, dos fusiles Dragunov, cientos de proveedores y más de 10.000 cartuchos de diferentes calibres. Además, indican que una mujer fue retenida como “prisionera de guerra”.



Las autoridades continúan verificando lo ocurrido en esta zona selvática del Guaviare, donde persiste la preocupación por el impacto humanitario de los enfrentamientos sobre comunidades indígenas y campesinas. De manera preliminar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que entre los fallecidos podría haber menores de edad reclutados por las estructuras criminales.