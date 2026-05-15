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Cae red que fabricaba drones bomba para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: hay cinco capturas

Cinco personas fueron capturadas en operativos simultáneos en Bogotá, Cundinamarca, Meta, Caquetá y Santander. Entre los detenidos está alias ‘Dron’, señalado de adaptar aeronaves no tripuladas para ataques con explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil.

Cae red que fabricaba drones bomba para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: hay cinco capturas
Por: Felipe García
|
Actualizado: 15 de may, 2026

En una operación de inteligencia considerada de alto impacto, la Policía Nacional desmanteló una red criminal dedicada a fabricar y suministrar drones acondicionados con explosivos, material bélico y tecnología de guerra al servicio de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

La ofensiva, denominada “CERCO”, fue ejecutada de manera simultánea en Bogotá, Madrid (Cundinamarca), Villavicencio (Meta), Florencia (Caquetá), Carmen del Chucurí y Lebrija (Santander), donde las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de esta estructura ilegal.

Según la investigación adelantada por la Dirección de Inteligencia Policial, la red era la principal conexión para el aprovisionamiento y desarrollo tecnológico de drones letales utilizados en acciones terroristas en departamentos como Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá y Casanare.

Cae red que fabricaba drones bomba para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: hay cinco capturas

Entre los capturados figura alias ‘Dron’, señalado de modificar aeronaves no tripuladas, adaptar sistemas de lanzamiento de explosivos y entrenar a integrantes armados en el manejo táctico de drones para ejecutar ataques contra tropas de la Fuerza Pública y civiles.

Las autoridades también establecieron que los integrantes de esta organización realizaban labores de inteligencia criminal para identificar víctimas de extorsión y secuestro, además de ubicar posibles objetivos para atentados terroristas. De acuerdo con el informe oficial, también coordinaban el traslado de personas secuestradas hacia campamentos ilegales bajo órdenes de alias ‘Antonio Medina’ y alias ‘Ruso’, cabecillas del denominado Comando Conjunto de Oriente.

Durante los allanamientos, la Policía incautó más de 95 millones de pesos en efectivo, tres drones de última generación, cinco controles remotos, ochenta piezas de repuesto para aeronaves no tripuladas, un kit de gafas FPV, un sistema GPS, una antena satelital, dos antenas de largo alcance, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento digital y material propagandístico relacionado con las Farc.

El director de la Policía Nacional, William Rincón Zambrano, aseguró que este resultado representa un golpe contundente contra las capacidades terroristas de las disidencias. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.

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