Ejército abate a alias 'Fernando Gómez', cabecilla de disidencias de 'Iván Mordisco'

El Ejército Nacional abatió a alias 'Fernando Gómez', cabecilla de las disidencias de 'Iván Mordisco', durante intensos combates registrados en el corredor estratégico entre Huila y Cauca. En la operación militar, liderada por la Novena Brigada, resultaron muertos un total de seis integrantes de las estructuras criminales columna Arturo Ruiz y el bloque Isaías Pardo, impactando directamente los planes de expansión de este grupo armado hacia el sur del país.

En entrevista para Mañanas Blu, el general César Suárez, comandante de la Novena Brigada, confirmó que el operativo desarrollado en límites de los departamentos de Huila y Cauca permitió la neutralización de una ficha clave para la organización. Alias 'Fernando Gómez', quien llevaba más de cinco años en las filas, fue descrito por el alto oficial como un delincuente que "permanentemente mantenía constreñida a la población de la región".

La muerte de Gómez representa un alivio para la zona, dado su rol en la consolidación de redes criminales en el occidente del Huila. El general Suárez destacó que este resultado operacional "genera una afectación estratégica sobre los planes que tenían esa estructura de expandirla", pues la organización pretendía extender su control territorial desde el Cauca hacia los departamentos de Huila y Tolima.



Quién era alias 'Fernando Gómez' y su rol en el reclutamiento

Según el reporte oficial, el cabecilla abatido tenía bajo su mando las denominadas "escuelas de cursantes". Al ser consultado sobre esta modalidad, el general Suárez explicó que se trata de centros de entrenamiento ilegal: "Estos sujetos reclutan menores de edad y los llevan a algunas áreas del departamento del Cauca en donde los entrenan para conformar los diferentes bloques".

Además del reclutamiento forzado, 'Gómez' era el encargado de las finanzas y la extorsión. Sus acciones delictivas afectaban principalmente a los municipios de Nátaga, Tesalia, Íquira y Aipe, en el Huila, así como a la población de Páez, en el Cauca. "Como cabecilla de finanzas era el que controlaba precisamente todo el tema de la extorsión", subrayó el uniformado.



Tras los enfrentamientos, el Ejército Nacional desmintió posibles situaciones de confinamiento en comunidades indígenas de la zona. El comandante aseguró que "la operación ya finalizó, las tropas se encuentran sin novedad y se puede decir en este momento que hay normalidad sobre la región".