Disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ anuncian tregua y suspensión de ataques contra fuerza pública

Las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’ difundieron un comunicado en el que anunciaron la suspensión temporal de ataques contra la fuerza pública en todo el país.

Según el documento, la orden fue impartida a todos los frentes, columnas y compañías de esa estructura armada criminal para detener los ataques desde las 00:00 horas del próximo 20 de mayo hasta las 00:00 horas del 10 de junio.

En el comunicado, la organización criminal aseguró que la decisión busca generar “condiciones de tranquilidad” de cara a la jornada electoral prevista para el próximo 31 de mayo, permitiendo, según indican, que la población pueda acudir masivamente a las urnas.

Sin embargo, las disidencias advirtieron que mantendrán lo que califican como su “derecho a la legítima defensa” frente a posibles operaciones de las Fuerzas Militares, acciones de autoridades estadounidenses o ataques de otros actores armados ilegales.



Esa referencia también estaría dirigida a las confrontaciones que sostienen actualmente con otras facciones de las disidencias y grupos criminales en distintas regiones del país, donde se disputan corredores estratégicos, economías ilícitas y control territorial.

El anuncio se conoce en medio de una escalada de violencia protagonizada por estructuras ilegales de las disidencias de las Farc y otros grupos criminales en departamentos como Cauca, Huila, Tolima, Caquetá, Meta y Guaviare, donde continúan las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública contra los hombres de alias ‘Iván Mordisco’ y otros actores criminales.