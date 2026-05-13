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Blu Radio  / Judicial  / Cabecilla de disidencias en Llanos se entregó en Villavicencio: era mano derecha de ‘Iván Mordisco’

Cabecilla de disidencias en Llanos se entregó en Villavicencio: era mano derecha de ‘Iván Mordisco’

Alias ‘Sabueso’, señalado integrante de la estructura 39 ‘Arcesio Niño’, llevaba más de tres décadas dentro de grupos armados organizados y era considerado una pieza clave del Bloque Amazonas.

Cabecilla de disidencias en los Llanos se entregó en Villavicencio.jpg
Por: Felipe García
|
Actualizado: 13 de may, 2026

En desarrollo de operaciones militares adelantadas en Villavicencio, Meta, tropas del Ejército lograron el sometimiento a la justicia de alias ‘Sabueso’, señalado cabecilla de finanzas d la Estructura 39 ‘Arcesio Niño’ de las disidencias de las Farc que delinque en los Llanos Orientales.

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La operación fue desarrollada por unidades militares, con apoyo de inteligencia y componentes de la Fuerza Aeroespacial. De acuerdo con información oficial, alias ‘Sabueso’ habría recibido órdenes directas de alias ‘Efrén’, máximo cabecilla de la estructura armada ilegal.

Según el análisis de inteligencia, el hombre llevaba cerca de 33 años dentro de grupos armados organizados, tiempo en el que habría adquirido experiencia y capacidad de coordinación entre diferentes estructuras criminales. Además, las autoridades señalaron que entre agosto de 2024 y julio de 2025 se desempeñó como cabecilla principal de la estructura 44 ‘Antonio Ricaurte’ en el departamento del Guaviare.

Las Fuerzas Militares indicaron que este sometimiento representa un golpe estratégico contra el Bloque Amazonas ‘Manuel Marulanda Vélez’, debido a la capacidad de articulación y movilidad que tenía alias ‘Sabueso’ entre estructuras ilegales que operan en Meta, Guaviare y otras zonas de los Llanos Orientales.

De acuerdo con el reporte militar, el hombre era considerado uno de los integrantes con mayor trayectoria dentro de las disidencias, especialmente en áreas relacionadas con finanzas, fortalecimiento logístico y coordinación armada.

Las autoridades avanzan ahora en el proceso de judicialización y ampliación de información sobre las actividades criminales que habría desarrollado dentro de la organización ilegal.

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