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Blu Radio  / Nación  / Un policía murió tras incidente entre militares y personal de la Policía Nacional en Cauca

Un policía murió tras incidente entre militares y personal de la Policía Nacional en Cauca

Los militares habían hecho uso de sus armas de dotación en medio de la confusión de los uniformados de la Policía Nacional con grupos ilegales que delinquen en la zona.

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