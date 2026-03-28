Un policía murió tras incidente entre militares y personal de la Policía Nacional en Cauca

El incidente ocurrió en el corregimiento de Párraga, municipio de Rosas, Cauca. Según informó el Ejército Nacional, tropas del Batallón de Montaña N.° 4 que se encontraban en el lugar adelantando operaciones militares, habrían reaccionado ante una presunta amenaza tras escuchar detonaciones de armas de fuego y observar el descenso de personas armadas de un vehículo sobre la vía Panamericana, en una zona con presencia de grupos armados organizados.

Tras el cese de la acción y la correspondiente verificación, el Ejército pudo determinar que el personal involucrado pertenecería a la Policía Nacional, situación que habría sido interpretada por la tropa, inicialmente, como una posible amenaza de grupos ilegales.

Ante esta situación, que actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades, el patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca perdió la vida en este hecho. Por el momento, aseguraron que se encuentran adelantando las actuaciones necesarias para esclarecer y determinar las responsabilidades correspondientes.

#ComunicaciónOficial | El Comando de la Vigésima Novena Brigada, unidad adscrita a la Tercera División del @COL_EJERCITO, se permite informar a la opinión pública que:



1. El día 28 de marzo de 2026, en el corregimiento de Párraga, municipio de Rosas, #Cauca, tropas del Batallón… pic.twitter.com/p69dYk0qGS — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) March 28, 2026

Asimismo, el Comando de la Vigésima Novena Brigada ordenó el desplazamiento inmediato de una comisión institucional, con el fin de verificar los procedimientos efectuados y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.



Por su parte, el general William Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó la muerte del patrullero y aseguró que este hecho, que hoy es materia de investigación, se presentó en un entorno complejo, donde las unidades enfrentan estructuras criminales altamente violentas y toman decisiones en cuestión de segundos para proteger la vida y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“La Fuerza Pública actúa con determinación en el territorio, bajo protocolos claros y con el compromiso permanente de esclarecer cada situación con total rigor y transparencia. Acompaño a la familia de nuestro uniformado en este difícil momento y expreso toda mi solidaridad”, señaló el general Rincón, por medio de su cuenta de X.