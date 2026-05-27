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Escuela quedó en medio de enfrentamientos entre Calarcá y Mordisco que habría dejado varios muertos

El pasado martes, Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, había denunciado en Blu Radio que estos ataques estaban generando el desplazamiento.

Disidencias referencia
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Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Las disputas entre las facciones de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ y las de alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural de San José del Guaviare se han incrementado al punto de alcanzar 48 horas de constantes ataques y enfrentamientos en el área rural.

Según el reciente reporte, las estructuras 44 de Mordisco y la Isaías Carvajal de Calarcá se han enfrentado en un sector conocido como La Siberia, de la vereda Barranco Colorado, sin importar que allí esté ubicada una escuela rural.

El pasado martes, Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, había denunciado en Blu Radio que estos ataques estaban generando el desplazamiento de la comunidad indígena Jiw por temor a quedar en medio de los disparos y a que sus menores fueran reclutados.

La información preliminar de inteligencia señala que, producto de la situación, habría fallecido alias ‘Negro Primo’ o ‘Domingo Biojó’, cabecilla al servicio de alias ‘Iván Mordisco’.

Este hombre, de aproximadamente 38 años, ha estado vinculado durante cerca de ocho años a la estructura “Carolina Ramírez”. Según el prontuario, inició en 2017 como guerrillero raso y fue ascendiendo progresivamente dentro de la organización hasta convertirse en cabecilla financiero en 2024 y segundo cabecilla en 2025, delinquiendo en regiones como Guaviare, Caquetá y Putumayo.

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El historial delictivo incluye participación en hostigamientos armados contra unidades militares, enfrentamientos con otros grupos ilegales y actividades de reclutamiento forzado en comunidades indígenas de Solano, Caquetá. También se le relaciona con la difusión de audios intimidatorios dirigidos a comunidades del Bajo Caguán y otros municipios cercanos, con el propósito de imponer normas restrictivas y ejercer control territorial.

El cabecilla, además, tenía capacidad de mando sobre aproximadamente 30 integrantes y cumplía funciones estratégicas relacionadas con el control financiero y operacional de la estructura “Armando Ríos”, de las disidencias.

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