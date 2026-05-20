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Uribe pidió investigar si cercano a 'Calarcá' protestó afuera de su casa; congresista Muriel lo negó

Ante la solicitud del expresidente de Colombia, simpatizantes del Pacto Histórico aseguraron que el hombre señalado por Uribe es un humanista húngaro.

Manifestación afuera de la casa de Álvaro Uribe.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 20 de may, 2026

La jornada de manifestaciones en donde se pintó un mural alusivo a los falsos positivos a las afueras de la casa de Álvaro Uribe Vélez en el Oriente antioqueño no solo ha generado confrontaciones entre derecha e izquierda, sino que hizo que el exmandatario lanzara una pregunta sobre un presunto portavoz de alias 'Calarcá' dentro de la movilización.

A través de su cuenta de X, Uribe Vélez puso las imágenes de una persona mayor y seguido de ello un mensaje en donde aseguró que, “ruego a las autoridades y a los medios verificar si este señor de barba blanca, que ayer llegó a hostigar a la puerta de mi casa, es alias ‘Leopoldo Durán', guerrillero portavoz de alias 'Calarcá'”.

Este mensaje fue rápidamente rechazado y desmentido por el representante a la Cámara electoral por el Pacto Histórico, Hernán Muriel, quien además de estar en la manifestación, le dijo al expresidente de Colombia, “deje de mentir, no sea tan irresponsable. Usted no sacia ese deseo de estar exponiendo al peligro de muerte a las personas”.

Muriel aseguró en su cuenta de X que el nombre al que señaló Uribe Vélez es Geza Flandorffer, un ciudadano húngaro dedicado a labores humanistas y pacifistas, aclarando de manera vehemente que, “no es ningún guerrillero”.

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El representante a la Cámara adjuntó la cédula de extranjería del hombre que nació en 1945 y que ha ejercido labores agrícolas e investigativas en territorio colombiano hace varios años, tiempo en el que se habría hecho simpatizante de algunos movimientos sociales como el de las personas que reclaman por los falsos positivos.

Por ahora y teniendo en cuenta la información entregada por Muriel, las autoridades avanzan en las pesquisas correspondientes para dar un parte de tranquilidad al exmandatario y a su círculo más cercano.

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