Uribe dice que manifestantes que pintaron grafitis en su finca recibían instrucciones de Iván Cepeda

El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció en Mañanas Blu que los manifestantes que pintaron grafitis en la entrada de su finca en Rionegro, Antioquia, recibían instrucciones directas de Iván Cepeda y del representante Hernán Muriel.

El exmandatario explicó que el incidente ocurrió en un puente en construcción ubicado en el acceso principal de su vivienda, en la vía hacia el aeropuerto José María Córdova. Según detalló en la entrevista radial, un grupo de personas descendió de tres autobuses con la intención de realizar pintadas y adelantar lo que calificó como una campaña de intimidación contra su familia.

Uribe Vélez relató que decidió intervenir personalmente para borrar los letreros, lo que generó un fuerte cruce de palabras con el congresista del Pacto Histórico, Hernán Muriel. "Ustedes no vienen aquí a acercarse a mi casa a crearle problemas a mi señora, a mi familia. Me tienen que matar", advirtió el líder del Centro Democrático durante la confrontación.

Acusaciones contra Iván Cepeda por hostigamientos

El expresidente acusó directamente a Iván Cepeda Castro y a Muriel de instrumentalizar y engañar a los jóvenes para promover la hostilidad. Afirmó que su equipo de trabajo, liderado por el profesor Sergio Molina, intentó establecer un espacio de diálogo con los manifestantes, pero este se interrumpió de forma abrupta por órdenes del candidato presidencial.

"Sergio Molina fue a hablar con él, yo dejé de borrar, y en un momento lo interrumpen. Dice: 'no, vamos a hablar, nos llama Iván'. ¿Quién? Iván Cepeda. Y en ese momento, cuando cuelgan con Iván Cepeda, ya no sigue el diálogo", aseguró el exmandatario en Mañanas Blu.

Además de los señalamientos políticos, el exjefe de Estado advirtió que entre la multitud había personas encapuchadas y armadas, asegurando que uno de sus acompañantes resultó herido con un arma blanca. "Ese grafiti al parecer lo iban a pintar con puñaletas. Ahí estaban personas armadas, ustedes ven los videos claramente, uno que tiene una puñaleta", argumentó.

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Finalmente, Uribe Vélez calificó el episodio como una "provocación de violencia" y arremetió de forma directa contra Cepeda, tildándolo de "cobarde" y "matón", al tiempo que le exigió detener el direccionamiento de jóvenes hacia este tipo de actos de intolerancia en el país.