Alias ‘Calarcá’ estaría dispuesto a dejar la mesa para no afectar proceso de paz: Otty Patiño

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, reveló en entrevista con EL TIEMPO que alias ‘Calarcá’, uno de los principales comandantes de las disidencias de las Farc que mantienen conversaciones con el Gobierno, estaría dispuesto a retirarse voluntariamente de la mesa de negociación para evitar que su conducta, que ha sido fuertemente cuestionada por las instituciones, termine afectando el proceso.

El alto comisionado explicó que esa posibilidad fue comunicada por Gloria Quiceno, delegada del Gobierno en esa mesa de diálogo. “Según me cuenta Gloria, él está dispuesto a retirarse de la mesa para no entorpecer lo que allí se sigue desarrollando”, afirmó Patiño.

El funcionario reconoció que alias ‘Calarcá’ ha generado “un ruido complicado de resolver”, debido a las denuncias y señalamientos sobre sus conductas. Sin embargo, defendió la continuidad del proceso y dijo que el Gobierno no quiere que las acusaciones contra una sola persona terminen afectando toda la negociación.

“Cualquier miembro de la mesa podría retirarse por voluntad propia o porque lo solicite el Gobierno para poder avanzar”, señaló. Aunque evitó responder directamente si considera que ‘Calarcá’ ha demostrado verdadera voluntad de paz, insistió en que el Ejecutivo sigue comprometido con mantener abiertos todos los canales de negociación.



Patiño también se refirió a la decisión del Consejo de Estado de reactivar la orden de captura contra alias ‘El Montañero’, uno de los siete cabecillas del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia. “Nosotros no solamente no nos oponemos, sino que coadyuvamos a que la justicia opere con las personas que, además de seguir delinquiendo, no tienen la voluntad de paz”, dijo al medio de comunicación.

Durante la entrevista con EL TIEMPO, el alto comisionado también defendió la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), al asegurar que son una herramienta clave para hacer “irreversibles” los procesos de paz y avanzar hacia la desmovilización gradual de los grupos armados.

Frente a las preocupaciones sobre posibles riesgos de seguridad, Patiño aseguró que estas zonas estarán diseñadas para fortalecer la presencia institucional del Estado y contarán con el acompañamiento de organismos como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), la Iglesia y varios países internacionales.

