-
Santiago Botero aclara que no hará caravana de motos en Bucaramanga por falta de permisos
El candidato presidencial aseguró que no participará en caravanas durante Halloween y criticó la falta de conexión de las autoridades con los jóvenes.
-
Santiago Botero, el empresario que aspirará a la Presidencia
A pesar de ser uno de los candidatos más desconocidos, Botero se presenta como un colombiano común que ha construido su vida sobre el emprendimiento.
-
Luego de recuperar al atleta, hay que recuperar al campeón: Santiago Botero sobre Egan Bernal
Botero destacó la evolución que ha tenido Egan Bernal en su recuperación. Además, se mostró optimista e ilusionado por el gran nivel de Daniel Martínez en la Vuelta al País Vasco.
-
Lo peor que puede pasarle a un ciclista es darse un golpe contra un objeto estático: Santiago Botero
El exciclista profesional sufrió una caída este martes en el alto de Las Palmas. Tuvo fractura de cadera.
-
Santiago Botero sufrió un accidente bajando el alto de Las Palmas
El accidente del expedalista colombiano se presentó a la altura del sector Los Miradores, al parecer, por un reguero de aceite.
-
Del 'cobradiario' al crédito formal: la estrategia para darle liquidez al vendedor informal
En Barranquilla el empresario Santiago Botero, buscará brindar acceso a créditos a aquellas personas que estén urgidas por una segunda oportunidad.
-
Santiago Botero aconseja a Nairo Quintana exigirle más al Movistar Team
El antioqueño analizó la situación de Quintana en el equipo español.
-
‘Jalón de orejas’ de Santiago Botero para que Nairo Quintana deje el Movistar Team
El exciclista le dio varios consejos a Quintana durante la trasmisión del Tour por el Canal Caracol.
-
Egan Bernal tiene a todo el mundo boquiabierto en Europa: Santiago Botero
Botero dice que Egan se “puede perfilar como un ganador de una vuelta grande”.
-
Penalización a Urán es injusta, pero hay que aceptarla: Santiago Botero
Botero lamentó la sanción a Rigoberto Urán, pues considera que 20 segundos en este momento del Tour son “decisivos”.