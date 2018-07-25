En vivo
Santiago Botero

Santiago Botero

  Santiago Botero, precandidato presidencial
    Santiago Botero, precandidato presidencial
    Foto: Unsplash / X @Santiago1Botero
    Santanderes

    Santiago Botero aclara que no hará caravana de motos en Bucaramanga por falta de permisos

    El candidato presidencial aseguró que no participará en caravanas durante Halloween y criticó la falta de conexión de las autoridades con los jóvenes.

  • Santiago Botero, precandidato presidencial
    Santiago Botero, precandidato presidencial
    Foto: Unsplash / X @Santiago1Botero
    Política

    Santiago Botero, el empresario que aspirará a la Presidencia

    A pesar de ser uno de los candidatos más desconocidos, Botero se presenta como un colombiano común que ha construido su vida sobre el emprendimiento.

  • Santiago Botero y Egan Bernal Fotos AFP.jpg
    Santiago Botero y Egan Bernal //
    Fotos: AFP
    Ciclismo

    Luego de recuperar al atleta, hay que recuperar al campeón: Santiago Botero sobre Egan Bernal

    Botero destacó la evolución que ha tenido Egan Bernal en su recuperación. Además, se mostró optimista e ilusionado por el gran nivel de Daniel Martínez en la Vuelta al País Vasco.

  • Santiago Botero_AFP.jpg
    Santiago Botero
    Foto: AFP
    Ciclismo

    Lo peor que puede pasarle a un ciclista es darse un golpe contra un objeto estático: Santiago Botero

    El exciclista profesional sufrió una caída este martes en el alto de Las Palmas. Tuvo fractura de cadera.

  • 12705_franz
    Foto: Blu Radio
    Ciclismo

    Santiago Botero sufrió un accidente bajando el alto de Las Palmas

    El accidente del expedalista colombiano se presentó a la altura del sector Los Miradores, al parecer, por un reguero de aceite.

  • Crédito en Colombia.jpeg
    Crédito en Colombia
    Foto: BLU Radio, referencia
    Día de las buenas noticias

    Del 'cobradiario' al crédito formal: la estrategia para darle liquidez al vendedor informal

    En Barranquilla el empresario Santiago Botero, buscará brindar acceso a créditos a aquellas personas que estén urgidas por una segunda oportunidad.

  • 311612_BLU Radio. Santiago Botero y Nairo Quintana / Foto: AFP.
    BLU Radio. Santiago Botero y Nairo Quintana / Foto: AFP.
    Practicante Web BluRadio 2
    Deportes

    Santiago Botero aconseja a Nairo Quintana exigirle más al Movistar Team

    El antioqueño analizó la situación de Quintana en el equipo español.

  • 311612_BLU Radio. Santiago Botero y Nairo Quintana / Foto: AFP.
    BLU Radio. Santiago Botero y Nairo Quintana / Foto: AFP.
    Practicante Web BluRadio 2
    Deportes

    ‘Jalón de orejas’ de Santiago Botero para que Nairo Quintana deje el Movistar Team

    El exciclista le dio varios consejos a Quintana durante la trasmisión del Tour por el Canal Caracol.

  • 305178_BLU Radio. Santiago Botero - Foto: Blu Radio
    BLU Radio. Santiago Botero - Foto: Blu Radio
    Deportes

    Egan Bernal tiene a todo el mundo boquiabierto en Europa: Santiago Botero

    Botero dice que Egan se “puede perfilar como un ganador de una vuelta grande”.

  • 204115_Santiago Botero - Foto: Blu Radio
    Santiago Botero - Foto: Blu Radio
    Deportes

    Penalización a Urán es injusta, pero hay que aceptarla: Santiago Botero

    Botero lamentó la sanción a Rigoberto Urán, pues considera que 20 segundos en este momento del Tour son “decisivos”.

