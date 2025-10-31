Santiago Botero aclara que no hará caravana de motos en Bucaramanga por falta de permisos

El candidato presidencial Santiago Botero aclaró que no realizará la caravana de motociclistas que se había anunciado para este fin de semana en Bucaramanga, luego de que la Alcaldía le negara los permisos requeridos para su desarrollo.

En diálogo con Blu Radio, Botero aseguró que su intención era acompañar una actividad cultural y recreativa junto a jóvenes santandereanos, pero enfatizó que no asumirá ninguna responsabilidad frente a caravanas o concentraciones que se organicen sin autorización oficial.

“Nosotros fuimos a pedir unos permisos, desgraciadamente no nos los dieron y nosotros no vamos a romper la ley. Si a mí me permiten, yo hago las cosas y las hacemos bien”, explicó el candidato.

El candidato presidencial señaló que la actividad buscaba promover la cultura regional con un pequeño concierto y espacios de encuentro para los jóvenes motociclistas. Sin embargo, lamentó la decisión de la administración local y cuestionó la desconexión de algunos mandatarios con las expresiones juveniles.



“Yo siento que hoy en día los alcaldes y gobernadores, no solamente de acá, sino a nivel nacional, están como desconectados de la realidad. Esos jóvenes que hoy quieren salir a rodar en sus motos y pasar un día sabroso de Halloween, eran los mismos que hace poco pedían dulces. Entonces lo que estás haciendo es coartar la alegría y la felicidad de esas personas”, añadió.

Con esta aclaración, el candidato insistió en que no participará ni convocará caravanas de motociclistas en el área metropolitana de Bucaramanga y reiteró su llamado a respetar la ley durante las celebraciones de Halloween.