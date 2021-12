Del 'cobradiario' al crédito formal: la estrategia para darle liquidez al vendedor informal

En Barranquilla, los ´'cobradiario' son un fenómeno que crecen gota a gota. Con sus facilidades de préstamo y altos intereses , convirtieron la necesidad del trabajador informal en una demanda de doble rasero que hasta involucró a bandas criminales.

Santiago Botero es un emprendedor que quiso apostar por crear una empresa financiera que se dedicará a brindar acceso a créditos tanto a quienes no pertenecían al sector bancarizado tradicional, cómo a los reportados en Datacrédito, que estaban urgidos de segundas oportunidades. Su trabajo se convirtió en el contrapeso a un problema social que desde el Estado no ha tenido intervención.

“El ´pagadiario es un cáncer, y es que hoy te da cien mil pesos; mañana te da otros cien mil pesos, porque tú los necesitas. Entonces tú vas pagando, pero tú, un mes tuviste dinero de sobra y quieres abonar cincuenta mil pesos y te dice: “No, o me pagas los doscientos mil pesos o no me puedes pagar”. Ahí entramos nosotros, nosotros queremos ser parte de esa solución. Yo no tengo todo el dinero del mundo para prestarle a todas las personas que quisiera, pero yo voy a poner mi grano de arena en la ecuación”, explíca.

Él reconoce que su clientela tiene sus características particulares: “no te imaginarás el perfil de esa gente. Son mala paga, son gente reportados, de todo hay. Yo quiero ser una persona que dé segundas oportunidades”, comenta.

Pero advierte que la clave está en la educación financiera . En no solo prestar por prestar, sino en acercarse para enseñar a las comunidades como administrar el dinero.

Publicidad

“Yo le presto plata para un carro, si no me paga el carro, tiene que salir a coger bus o taxi, entonces no es que él se quita el gasto. Yo le digo: “decide qué quieres hacer. Si quieres andar en carro, págame. Y si no anda en bus, pero te va a costar la misma plata”, asegura como si estuviera explicando la dinámica a uno de sus clientes.

La apuesta de Santiago fue objeto de atención de inversionistas extranjeros, quienes recientemente le compraron parte de las acciones de esta compañía con la que facilita créditos a comunidades con vulnerabilidades económicas. Él dice que es una apuesta por la gente.

“Esta persona que tú ves acá, quiere invitar a los empresarios, a los emprendedores, a los inversionistas. Nosotros tenemos la materia prima más importante de un país que es la gente. Nosotros tenemos gente de primera”, manifiesta.

Escuche 'Ser campeón viene con manual':