¿Cómo proteger los ahorros ante la subida histórica de la inflación? Hablan expertos

La inflación en Colombia ha llegado a una elevada cifra de 5,3 %, según reveló el DANE , lo cual representa un incremento en todos los precios que los colombianos, sean productores o consumidores, deben pagar.

Frente a un fenómeno como este , generado en la pospandemia, hay que hacer previsiones, porque en la opinión de los expertos, las cifras de esta inflación seguirán elevándose por lo menos durante ocho meses más.

En Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, participó Carolina Monzón, gerente de análisis económico del Banco Itaú, quien señaló que, aunque la inflación no es solo una situación nacional, se deben tomar medidas para evitar que los bolsillos de los ciudadanos sean los verdaderos afectados.

La experta en economía explicó que una de las opciones para buscar una estabilidad en el hogar y prevenir que la inflación afecte realmente a las personas, es necesario considerar los gastos que no son realmente necesarios.

"Este es un momento importante para considerar muy bien las decisiones de consumo y de ahorro, porque lo que hemos evidenciado en los últimos meses es una dinámica de gasto de los hogares significativa", señaló la gerente Monzón.

A su vez, se refirió a que el Banco de la República maneja el concepto del "consumo represado", el cual se ve reflejado en las compras excesivas que los ciudadanos están haciendo después de haber una reapertura económica tras la pandemia.

Para ella, hay que estar muy atentos a no caer en la trampa del consumo, porque se puede pensar que gastar el dinero ya, evitará que en un futuro compremos las cosas más caras, sin embargo, es esa dinámica de compras es la que ha intervenido para que la inflación aumente.

Otro de los expertos que dieron su opinión en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire. fue Felipe Campos, economista y gerente de estrategia e investigaciones de Alianza.

El economista Campos expresó su concepto sobre una de las oportunidades que tiene las personas de inversión, para así lograr que el dinero que se tiene (en pesos) no pierda su valor rápidamente. Una de las opciones es lograr que dicho dinero pueda ser utilizado para adquirir bienes que representen una tasa de retorno, como en la finca raíz.

Posiblemente el pico de la inflación llegue en los próximos meses hasta un 6 - 7 %, esto con la influencia que tendrán las elecciones del 2022, es por eso que hay que buscar opciones en las que se pueda asegurar de cierta forma los ahorros.

"Entonces qué le sirve a uno para invertir cuando hay temas inflacionarios, la finca raíz es un muy buen sitio y es en general para el largo plazo,... para que esa plata no quede en pesos colombianos sino en unos ladrillos que tienen un valor que se va indexando. Una posibilidad es inversiones inclusos en dólar, la mezcla de las dos coas, porque uno sabe que los procesos prelectorales, el peso colombianos se ve afectado, se ve presionado", expresó el economista Felipe Campos.

De igual forma señaló que no considera que tener miles de dólares sea una solución, pero permite una diversificación.

Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, brindó una instrucción sobre los criterios que deben tener los colombianos para tomar la decisión de endeudarse.



El economista Olarte señala que lo más importante es conocer a fondo los ingresos y la capacidad de pago que se puede tener, es por eso que brinda dos panoramas.

El primero, es sobre alguna compra "por capricho" o gusto, un bien que representa algún deseo. Es por eso que señala que si se conoce la capacidad de endeudamiento, lo recomendable es hacerlo en este momento.

Pero si se quiere endeudar para la adquisición de un bien de mayor, como una casa, educación, ampliación de un negocio, es importante tener presente la tasa de retorno que este va a representar. Aplicando el ejemplo de una vivienda, si la cuota que se pagar, es inferior al que se paga por arriendo, se está haciendo un buen negocio, mientras que si las deuda representa un fuerte "apretón" económico, realmente no es recomendable.

"En negocio de endeudarse es positivo, si la tasa de retorno que voy a utilizar es más alta, entonces si lo que voy a hacer es comprar una casa y mi cuota es menor a lo que yo pago por arriendo, es un negociazo, o voy a ampliar la fábrica y lo que voy a hacer es vende mucho más y por eso voy a parar mucho más rápido el crédito, es un negociazo, pero si me endeudo y lo que voy a estar es ahorcado, es uno de los peores negocios que puede haber", explicó el economista Olarte.

Por último, se contó con la participación de Sebastián Toro, director de Arena Alfa educación financiera, quien se refirió a las criptomonedas, uno de los fenómenos de la última década que ha incrementado su valor de forma considerable, y se ha convertido en una de las alternativas o ideas que muchos ven como esperanza para aumentar el valor de su dinero.

Para Sebastián Toro, estas inversiones sí representan un importante valor económico, pero aún no son una alternativa segura, porque son inversiones que no se han enfrentado a crisis económicas y no han demostrado su verdadera estabilidad.

"El tema de las criptos es un tema complicado, hay demasiada hipótesis, las criptos han florecido en un entorno de baja inflación, han sido maravillosas en un escenario de bajas tasas de interés, excesos de liquidez, buscando la gente donde poner el dinero... pero no se han enfrentado a un escenario inflacionario".

Pero para él, en un entorno de inflación, como el que se está viviendo, en el que los mercados financieros y de acciones se ven afectados, lo más seguro es que las criptomonedas a su vez, se vean afectadas.

