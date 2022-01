Lo peor que puede pasarle a un ciclista es darse un golpe contra un objeto estático: Santiago Botero

El exciclista colombiano y campeón mundial de contrarreloj Santiago Botero, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para hablar sobre el accidente que sufrió este martes en la mañana en el alto de Las Palmas, en el sector Los Miradores, cuando iba descendiendo junto a otros ciclistas.

Contó que sintió un olor a aceite y cuando se dio cuenta ya estaba “en el suelo”. Luego de ser atendido por el golpe, descubrió que la mancha del líquido que le provocó la caída era de “un camión que iba botando aceite y que se varó más abajo”.

“Lo primero que hago es levantarme, porque caí de costado. Me pegué en la cara, no era capaz de caminar. Sabía que había fractura. Me senté a esperar”, dijo.

Por otro lado, Botero se refirió al fuerte choque que sufrió Egan Bernal contra un bus intermunicipal cuando entrenaba por las vías de Gachancipá.

“Estaba distraído (…) Lo peor que le puede pasar a un ciclista es un golpe contra un objeto estático, ahí es donde se generan los daños”, comentó.

Señaló que este tipo de riesgos que corre un ciclista “generan admiración del público”, pues es un deporte de mucho “sacrificio, de mucho riesgo y no es un juego para nada; es parte de la profesión”.

Por último, el exciclista dio algunas recomendaciones a los ciclistas y conductores para prevenir accidentes en las vías y más cuando, según dijo, el número de pedalistas ha venido en aumento en el país.

“No mirar el celular, mantener la distancia, no adelantar o hacerlo con todo el margen de seguridad y, mirar permanentemente a los lados”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: