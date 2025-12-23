Grupo de amigos grabó su propio accidente y uno murió: viajaban a 158 km/h en una curva

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la provincia de Barranca, al norte de Perú, dejó un joven muerto y tres personas heridas, luego de que una camioneta se saliera de la vía al tomar una curva a alta velocidad durante la madrugada del lunes 22 de diciembre. El siniestro quedó registrado en video por uno de los ocupantes del vehículo.

La víctima mortal fue identificada como Pedro Simeón Erazo, de 29 años, quien viajaba en la parte trasera de la camioneta. De acuerdo con sus familiares, el joven falleció poco después de haber sido trasladado a un hospital de Barranca, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

Las imágenes captadas con un teléfono celular muestran a los cuatro amigos dentro del vehículo mientras se preparaban para acelerar de manera extrema. Según el registro, la camioneta alcanzó una velocidad cercana a los 158 kilómetros por hora antes de perder el control en una curva ubicada a la altura de la antigua Panamericana Norte, en jurisdicción de Lima norte.

Medios locales informaron que el vehículo chocó contra una barrera de seguridad y terminó volcado, quedando boca arriba en una zona de pastizales. En el video, que se ha difundido ampliamente en redes sociales, se escucha a uno de los jóvenes incentivar la maniobra segundos antes del impacto, lo que evidencia que la conducción a alta velocidad habría sido acordada previamente.



Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las responsabilidades en el hecho. De manera preliminar, se indicó que el conductor, identificado como Jean Carlos Fuentes Riva de Neira, estaría bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, situación que habría sido determinante en la pérdida de control del vehículo. El hombre permanece bajo custodia policial mientras se recogen testimonios y se practican las pruebas correspondientes.

Familiares de la víctima exigen justicia y sanciones ejemplares. La hermana de Pedro Simeón Erazo manifestó su dolor al recordar que el joven dejó un hijo de tres años. “Tiene que haber responsabilidad. Mi hermano deja a un niño muy pequeño y no sabemos cómo explicarle lo que pasó”, expresó entre lágrimas a medios locales.