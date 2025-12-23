En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Video: así robaron las pertenencias de estudiantes luego del accidente de bus en Antioquia

Video: así robaron las pertenencias de estudiantes luego del accidente de bus en Antioquia

En videos se observa cómo los sujetos sacan documentos, celulares, dinero y prendas de vestir, para luego retirarse del sitio con los objetos en su poder.

