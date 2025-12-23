Video: así robaron las pertenencias de estudiantes luego del accidente de bus en Antioquia

La indignación de las familias de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en Segovia, Antioquia, creció tras la difusión de varios videos que muestran lo que sería el robo de pertenencias de los estudiantes fallecidos y sobrevivientes.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, dejan ver a varias personas revisando maletas y objetos personales que quedaron esparcidos en el lugar del accidente. En videos se observa cómo, presuntamente, los sujetos sacan documentos, celulares, dinero y prendas de vestir, para luego retirarse del sitio con los objetos en su poder.

El hecho ha causado profunda molestia entre los familiares de los 17 jóvenes que perdieron la vida, quienes además exigen respuestas de las autoridades tras conocerse que el bus en el que se movilizaba la excursión del Liceo Antioqueño no cumplía con los requisitos mínimos de la revisión tecnicomecánica. Según la información conocida, el vehículo apenas habría superado una mínima parte de los ítems exigidos para operar, pese a lo cual seguía prestando servicio de transporte.

Desde el mismo momento en que se conocieron las primeras hipótesis del accidente, los allegados de las víctimas habían manifestado su preocupación por posibles fallas mecánicas del automotor, advertencias que hoy toman mayor relevancia ante los informes preliminares.



El domingo 21 de diciembre, hacia la 1:00 de la tarde, autoridades locales, organismos de socorro y voluntarios regresaron al lugar del siniestro para recuperar las pertenencias de los estudiantes y del conductor. Sin embargo, horas después se evidenció que gran parte de estos objetos ya no se encontraba en la zona.

En diálogo con Teleantioquia, Ana Isabel, una de las jóvenes que logró sobrevivir a la tragedia, aseguró que la mayoría de los objetos personales desaparecieron. “Las pertenencias están perdidas; solo se ha podido recuperar uno que otro celular. Casi todos los documentos y cosas de valor no aparecen”, afirmó.



Nuevos videos conocidos posteriormente reforzarían la hipótesis de un saqueo ocurrido después del rescate de las víctimas. En ellos se observa a al menos tres hombres, acompañados por una mujer, recorriendo el lugar y revisando los restos del accidente en busca de objetos para llevarse.