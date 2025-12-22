En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Estudiante del Liceo Antioqueño que daban por muerta en accidente: "No compartan ese tipo de cosas"

Estudiante del Liceo Antioqueño que daban por muerta en accidente: "No compartan ese tipo de cosas"

Tras el accidente que dejó 17 personas muertas, una estudiante del Liceo Antioqueño de Bello dio declaraciones sobre lo sucedido en los últimos días en redes sociales, dice que muchos amigos suyos se encuentran afectados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad