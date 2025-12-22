Estudiante del Liceo Antioqueño que daban por muerta en accidente: "No compartan ese tipo de cosas"

El trágico accidente ocurrido en la madrugada del pasado domingo, 14 de diciembre, en la vía que comunica los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia, 16 estudiantes del colegio Liceo Antioqueño de Bello perdieron la vida durante una excursión después de su graduación de Bachillerato.

habla otro sobreviviente del accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

Además, el conductor del bus que transportaba a los estudiantes, Jonathan Taborda, también perdió la vida en el accidente y otras 20 personas presentaron heridas de gravedad, quienes fueron trasladados a hospitales de la región y se encuentran en este momento en proceso de recuperación por las heridas.

Luego de conocerse la noticia, Colombia entera se conmocionó, y todo Antioquia rindió homenaje a las víctimas fatales. En las instalaciones del Liceo Antioqueño, docentes y allegados a las víctimas recordaron a los estudiantes a través de un homenaje con un último llamado a lista en una velatón que se realizó en su honor.

Sin embargo, una de las estudiantes del Liceo Antioqueño denuncia que surgieron rumores en los cuales la dieron por muerta y que, presuntamente, la confundieron con una de las víctimas fatales del accidente.



La estudiante Mariana Guirales no falleció en el accidente

Mariana Guirales, una de las estudiantes de grado once del Liceo Antioqueño, publicó a través de su cuenta de Instagram un video donde aclara que ella no perteneció al grupo de alumnos que perdieron la vida en el accidente: “Yo estoy bien, yo no estuve en ese accidente”, afirmó.



Liceo Antioqueño se pronuncia tras accidente de bus con jóvenes egresados. Foto: Tomadas de X, Liceo Antioqueño.

La joven explicó que, "por razones de la vida", no asistió a la excursión de su promoción, por lo que no estuvo involucrada en el accidente y se encuentra en buen estado de salud.

"Están diciendo que estoy en el hospital o que estoy muy herida, incluso, que fallecí. Eso no es verdad", puntualizó, al desmentir los rumores que circularon en los últimos días.

Guirales expresó su profundo dolor por lo ocurrido y lamentó la pérdida de amigos cercanos, enviando un mensaje de apoyo y solidaridad a las familias afectadas. Aclaró que, aunque no sufrió lesiones físicas, el impacto emocional de la tragedia ha sido devastador para ella y para muchos de sus compañeros.

Por último, pidió respeto y responsabilidad al momento de compartir información, señalando que la desinformación solo genera más dolor en quienes atraviesan este difícil momento. "Es muy doloroso saber que están compartiendo ese tipo de información", remarcó.