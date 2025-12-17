Mensajes de amigos del conductor que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño

La tragedia que enlutó al país tras el grave accidente de tránsito ocurrido en el nordeste de Antioquia ha puesto la atención en Jonathan Taborda Lopera, conductor del bus de turismo que transportaba a los estudiantes del Liceo Antioqueño.

Taborda, quien trabajaba para la empresa Precoltur, falleció en el siniestro junto a 16 jóvenes que regresaban de su viaje de grado desde Tolú y Coveñas. El accidente se registró en la madrugada del domingo 14 de diciembre, cuando el vehículo se precipitó a un abismo de aproximadamente 80 metros en el sector de Remedios.

Aunque las autoridades han indicado que se maneja la hipótesis de un posible microsueño del conductor, esta versión fue desmentida por familiares y sobrevivientes, quienes señalaron que el bus habría presentado fallas mecánicas previas al siniestro, relacionadas con la batería, el motor y el sistema de aire acondicionado.

Las exequias de Jonathan Taborda se realizaron en la tarde del martes 16 de diciembre, en medio de un homenaje por parte de familiares, amigos y allegados. Durante la despedida, se registraron manifestaciones simbólicas como el uso de bengalas de humo y fuegos artificiales.



Los videos del homenaje, difundidos en redes sociales, estuvieron acompañados de mensajes que llamaban la atención sobre el conductor, señalando que gran parte de la atención se había centrado en los estudiantes fallecidos.

Algunos de los mensajes compartidos en redes sociales por amigos señalan que: "Ni acá se terminará esta amistad de más de 20 años. Jamás te olvidarémos amigo".

"Fue tu ultimo y mejor viaje, amiguit. Gracias porque fuiste un exelecte conductor", dice otro de los mensajes.

Uno de los mensajes que más ha llamado la atención indica: "Para quienes lo juzgan, les comento lo que hizo este señor. De su propio bolsillo intentó reparar el vehículo. ¿Por qué decidieron viajar de noche? Porque en horas de la tarde se difundió en redes sociales y en medios de comunicación la advertencia de un posible paro armado de 72 horas. Ahora les pregunto: ¿qué habrían hecho los “santos criticones”? ¿Quedarse? Sí, pero ¿quién asumiría el costo de tres días de hospedaje?".

También añade que "él tomó la decisión de regresar a Medellín con la esperanza de llevar sanos y salvos a esos niños. Quienes saben de vehículos, y más aún de motores térmicos, pueden decir qué ocurre cuando un bus circula de noche sin aire acondicionado: los vidrios se empañan por completo. Por eso se mantenía abierta la puerta de ingreso y las escotillas".

Mensajes de amigos del conductor que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño

Finalizó diciendo que es falsoq ue iba a alta velocidad. "Gracias, Cocacolo, porque quienes te conocimos sabemos que hiciste hasta lo imposible por traer a esos niños a salvo y que el destino te jugó una mala pasada. Estuviste detenido 15 minutos antes de la tragedia buscando señal para pedir ayuda. Tenías miedo de amanecer y exponer a esos niños a un posible reclutamiento, secuestro o una masacre. Eres un guerrero, un campeón, un HÉROE".

Por su parte, la empresa Precoltur lamentó, a través de un comunicado, la muerte de los 16 estudiantes y de Jonathan Taborda, y destacó su compromiso y vocación de servicio.