En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mensajes de amigos del conductor que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño

Mensajes de amigos del conductor que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño

Los videos del homenaje, difundidos en redes sociales, estuvieron acompañados de mensajes que llamaban la atención sobre el conductor, Jonathan Taborda Lopera.

Mensajes de amigos del conductor que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño
Mensajes de amigos del conductor que transportaba a estudiantes del Liceo Antioqueño
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad